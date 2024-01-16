Психотерапевт Шкурко рассказал, как поддержать организм школьника зимой

Зима может быть сложным временем для родителей, у которых есть дети, посещающие школу или детский сад. Это вызвано не только простудами, но и трудностями в установлении и поддержании правильного графика, особенно в сезон, когда холодно и мало света.

Доктор Владимир Шкурко, психиатр и психотерапевт из медицинского центра «Парацельс», делится с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рекомендациями о том, как помочь организму школьника зимой. Прежде всего, важно определить, что мешает ребенку заснуть с 21 до 22 часов. Это может быть связано с долгим или поздним выполнением домашних заданий, использованием компьютера или гаджетов, а также долгими прогулками на улице с друзьями. Кроме того, необходимо научить ребенка не откладывать домашние задания на потом. Можно договориться о конкретном времени начала выполнения заданий и сколько времени на это тратить. Также полезно выполнять задания на следующий понедельник заранее, чтобы пятница была свободной от учебных забот. Ограничение времени просмотра телевизора также является важным. Телевизор, а также социальные сети и видеоигры, могут помешать заснуть, так как наши глаза посылают сигналы мозгу о ярком освещении, что не способствует расслаблению перед сном. Психотерапевт рекомендует избегать яркого освещения перед сном, чтобы не нарушить процесс выработки мелатонина, который помогает нам засыпать. Также стоит исключить кофеин и сладкие газированные напитки из рациона ребенка, так как они вызывают кратковременный прилив энергии. Более правильным выбором будет предложить ребенку воду, чай, морс, кефир или молоко. Перед сном важно проветрить комнату. Свежий воздух всегда полезен. В зимний период можно проветривать комнату 15-20 минут, чтобы не допустить сквозняка. А утром нужно сразу включать свет. Когда ребенок просыпается в 6-7 утра и видит, что на улице еще темно, его организм автоматически не хочет вставать. Подача света поможет ребенку быстро проснуться, и если добавить умывание прохладной водой, бодрость будет гарантирована.