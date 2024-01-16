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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Суд отказал ПТЖБ в отмене решения УФАС по делу о завышении цен на газобетон

ПТЖБ не смог оспорить решение УФАС по делу о завышении цен на газобетон

16 января 2024, 11:33
Фото: vk.com/ptgb_zavod

Суд отказал ПТЖБ в отмене решения УФАС по делу о завышении цен на газобетон

Ранее стало известно, что компании грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства.
Сюжет
Уфас

В минувшую пятницу, 12 января, Арбитражный суд Пермского края отказался признавать недействительными решения и предписания Пермского УФАС по иску АО «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ). Ранее антимонопольная служба признала компанию занимающей доминирующее положение на рынке по продаже газобетонных блоков в границах Прикамья. Поводом для этого стало поддержание ПТЖБ монопольно высокой цены на данный товар. В результате УФАС признало действия акционерного общества нарушением Закона о защите конкуренции.

ПТЖБ не согласился с выводом антимонопольной службы и обратился с заявлением в суд. Однако, как сообщает пресс-служба регионального Арбитражного суда, компании не удалось оспорить действия Пермского УФАС. В течение месяца ПТЖБ может обжаловать решение в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

История с завышением цен на газобетонные блоки в Прикамье началась еще летом 2022 года. Тогда Пермское УФАС возбудило антимонопольные дела в отношении АО «Специализированный застройщик „ПЗСП“» и АО «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ) по поводу незаконного завышения цен. Специалисты выяснили, что в период с конца 2021 по июнь 2022 года компании необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза.

Кроме того, Арбитражный суд Пермского края рассматривает аналогичное исковое заявление от АО «СЗ „ПЗСП“», так же не согласного с решением Пермского УФАС. Из картотеки арбитражных дел следует, что судебное заседание отложено до 31 января текущего года.

UPD. В отделе маркетинга АО «ПТЖБ» пояснили Properm.ru, что решение об обжаловании будет принято после публикации решения в полном объеме.

ПЗСП и ПТЖБ могут оштрафовать на миллион рублей за завышенные цены на газобетон
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#Общество#Уфас#Пермь#Пермское уфас#ПЗСП#Птжб
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