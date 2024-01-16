ПТЖБ не смог оспорить решение УФАС по делу о завышении цен на газобетон

История с завышением цен на газобетонные блоки в Прикамье началась еще летом 2022 года. Тогда Пермское УФАС возбудило антимонопольные дела в отношении АО «Специализированный застройщик „ПЗСП“» и АО «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ) по поводу незаконного завышения цен. Специалисты выяснили, что в период с конца 2021 по июнь 2022 года компании необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза.