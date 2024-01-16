Путин: конкурс лучших объектов городской среды продлят до 2030 года

В России продлили конкурс лучших проектов создания объектов городской среды до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение». Он отметил, что благодаря этому конкурсу уже было реализовано много полезных инициатив, но еще предстоит выполнить много работы, пишет 360tv.ru.