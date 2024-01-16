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Путин: конкурс лучших объектов городской среды продлят до 2030 года

Путин: конкурс лучших объектов городской среды продлят до 2030 года

16 января 2024, 16:20
Фото: 1MI
В России продлен конкурс лучших проектов создания объектов городской среды до 2030 года, о чем заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения муниципальной премии «Служение».

В России продлили конкурс лучших проектов создания объектов городской среды до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение». Он отметил, что благодаря этому конкурсу уже было реализовано много полезных инициатив, но еще предстоит выполнить много работы, пишет 360tv.ru.

Путин также выразил благодарность всем муниципальным служащим за их вклад в развитие районов, поселков и городов. Он подчеркнул, что они являются важным источником информации для Кремля при оценке текущих проблем и принятии необходимых мер поддержки.

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