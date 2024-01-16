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Путин назвал удары ВСУ по российским городам варварством

Путин назвал удары ВСУ по российским городам варварством

16 января 2024, 16:23
Фото: Midjourney
Украинская армия наносит удары по гражданским объектам, чтобы продемонстрировать свои возможности и убедить своих спонсоров в своей эффективности, что российский президент называет варварством.

Президент России, Владимир Путин, осудил действия украинских вооруженных сил, которые нападают на гражданские объекты и стремятся проявить свою активность перед западными спонсорами. Он отметил, что такие атаки не имеют военного смысла и призвал задуматься о целях этих действий, пишет 360tv.ru.

Путин подчеркнул, что Украина наносит удары по мирным россиянам с использованием высокоточного оружия дальнего радиуса действия, что является нечеловеческим и варварским поступком. Он добавил, что эти атаки осуществляются для того, чтобы продемонстрировать спонсорам свою способность противостоять действиям России.

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