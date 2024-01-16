Путин назвал удары ВСУ по российским городам варварством

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Президент России, Владимир Путин, осудил действия украинских вооруженных сил, которые нападают на гражданские объекты и стремятся проявить свою активность перед западными спонсорами. Он отметил, что такие атаки не имеют военного смысла и призвал задуматься о целях этих действий, пишет 360tv.ru.
Путин подчеркнул, что Украина наносит удары по мирным россиянам с использованием высокоточного оружия дальнего радиуса действия, что является нечеловеческим и варварским поступком. Он добавил, что эти атаки осуществляются для того, чтобы продемонстрировать спонсорам свою способность противостоять действиям России.