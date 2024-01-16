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Путин указал на важность подготовки кадров в Донбассе

Путин указал на важность подготовки кадров в Донбассе

16 января 2024, 16:27
Фото: Midjourney
Путин призвал обеспечить развитие кадров в Донбассе и Новороссии через доступные программы подготовки муниципальных служащих, чтобы новые регионы полноценно интегрировались в российскую систему образования.

Президент Путин подчеркнул важность подготовки кадров в Донбассе и призвал обеспечить новые территории программами развития. Он отметил необходимость интеграции в правовую систему России.

Как пишет 360tv.ru, Путин выразил свою высокую оценку работе муниципальных служащих, отметив их вклад в развитие малых районов, поселков и городов.

Президент также назвал приоритетом законодателей создание юридических основ для полной интеграции новых регионов в Россию. Он подчеркнул, что жители этих территорий должны чувствовать себя полноправными гражданами страны.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что на полную интеграцию Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российскую систему образования потребуется два года.

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