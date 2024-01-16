Путин указал на важность подготовки кадров в Донбассе

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Президент Путин подчеркнул важность подготовки кадров в Донбассе и призвал обеспечить новые территории программами развития. Он отметил необходимость интеграции в правовую систему России.
Как пишет 360tv.ru, Путин выразил свою высокую оценку работе муниципальных служащих, отметив их вклад в развитие малых районов, поселков и городов.
Президент также назвал приоритетом законодателей создание юридических основ для полной интеграции новых регионов в Россию. Он подчеркнул, что жители этих территорий должны чувствовать себя полноправными гражданами страны.
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что на полную интеграцию Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российскую систему образования потребуется два года.