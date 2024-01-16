Путин заявил, что россиян победить невозможно

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Россиян невозможно одолеть — об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований. Он отметил сплоченность российского народа и его уважение к Родине. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда успешно защищала свои интересы и будет делать это и в будущем, пишет 360tv.ru.
Путин также подчеркнул, что предатели не смогут добиться успеха. Те, кто ничего не делает, уже проиграли. Он осудил тех, кто выставляет нацистов и пособников Гитлера на пьедестал почета и добавил, что такие люди не смогут одержать победу.
Также президент напомнил о условиях, при которых Украина стала независимой в 1991 году.