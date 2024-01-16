Путин заявил, что россиян победить невозможно

Путин также подчеркнул, что предатели не смогут добиться успеха. Те, кто ничего не делает, уже проиграли. Он осудил тех, кто выставляет нацистов и пособников Гитлера на пьедестал почета и добавил, что такие люди не смогут одержать победу.