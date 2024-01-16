properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Путин заявил, что россиян победить невозможно

Путин заявил, что россиян победить невозможно

16 января 2024, 16:33
Фото: 1MI
Путин заявил, что невозможно победить россиян, так как у них в крови сплоченность, уважение к Родине и способность защищать свои интересы, а предатели и пособники Гитлера не смогут достичь успеха.

Россиян невозможно одолеть — об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований. Он отметил сплоченность российского народа и его уважение к Родине. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда успешно защищала свои интересы и будет делать это и в будущем, пишет 360tv.ru.

Путин также подчеркнул, что предатели не смогут добиться успеха. Те, кто ничего не делает, уже проиграли. Он осудил тех, кто выставляет нацистов и пособников Гитлера на пьедестал почета и добавил, что такие люди не смогут одержать победу.

Также президент напомнил о условиях, при которых Украина стала независимой в 1991 году.

Подпишитесь
В ПГНИУ назвали очередным фейком информацию о закрытии Соликамского пединститута
Сегодня, 09:39
Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится до 630 тысяч рублей
Сегодня, 10:54
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о случаях коклюша в пермской школе
Сегодня, 10:23
Начальником департамента ЖКХ Перми станет чиновник из Орджоникидзевского района
Сегодня, 09:39
В Барде возбудили уголовное дело из-за вырубки леса в природном заказнике
Сегодня, 08:00
«Мотив отсутствует, корысти нет». Зампред правительства Прикамья не признает вину
Сегодня, 07:55