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В аэропорту Перми задержали 46-летнего пьяного пассажира

Пьяный пассажир в аэропорту Перми не смог улететь в Тюмень

16 января 2024, 06:00
Фото: properm.ru; пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте

В аэропорту Перми задержали 46-летнего пьяного пассажира

Бортпроводники заметили нарушителя.

В аэропорту Большое Савино задержали и привлекли к административной ответственности 46-летнего пермяка, собравшегося улететь в Тюмень. Бортпроводники обратили внимание на мужчину, находившегося в состоянии сильного опьянения.

Командир лайнера решил отстранить пассажира от полета и пригласил на борт транспортных полицейских. Медицинское освидетельствование показало, что выдыхаемый воздух нарушителя содержит алкоголь равный 0,88 промилле. Мужчина рассказал полицейским, что выпил спиртное еще до прибытия в аэропорт и не рассчитал свои силы. В пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте уточняют, что нарушитель хотел отправиться в Тюмень вместе с отцом, который был трезв, поэтому успешно добрался до здания аэровокзала.

В итоге в отношении нетрезвого пермяка составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в состоянии опьянения в общественном месте) и поместили в вытрезвитель. Мужчина должен заплатить штраф на сумму 500 рублей.

Транспортная полиция напоминает, что авиаперевозчик имеет право отказать в перелете любому пассажиру, находящемуся в нетрезвом состоянии. Это предусмотрено правилами авиационной безопасности, а также негативным воздействием алкоголя на организм человека при взлете и посадке самолета.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Аэропорт пермь#Транспортная полиция
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