Пьяный пассажир в аэропорту Перми не смог улететь в Тюмень

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
В аэропорту Большое Савино задержали и привлекли к административной ответственности 46-летнего пермяка, собравшегося улететь в Тюмень. Бортпроводники обратили внимание на мужчину, находившегося в состоянии сильного опьянения.
Командир лайнера решил отстранить пассажира от полета и пригласил на борт транспортных полицейских. Медицинское освидетельствование показало, что выдыхаемый воздух нарушителя содержит алкоголь равный 0,88 промилле. Мужчина рассказал полицейским, что выпил спиртное еще до прибытия в аэропорт и не рассчитал свои силы. В пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте уточняют, что нарушитель хотел отправиться в Тюмень вместе с отцом, который был трезв, поэтому успешно добрался до здания аэровокзала.
В итоге в отношении нетрезвого пермяка составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в состоянии опьянения в общественном месте) и поместили в вытрезвитель. Мужчина должен заплатить штраф на сумму 500 рублей.
Транспортная полиция напоминает, что авиаперевозчик имеет право отказать в перелете любому пассажиру, находящемуся в нетрезвом состоянии. Это предусмотрено правилами авиационной безопасности, а также негативным воздействием алкоголя на организм человека при взлете и посадке самолета.