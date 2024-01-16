Пьяный пассажир в аэропорту Перми не смог улететь в Тюмень

Командир лайнера решил отстранить пассажира от полета и пригласил на борт транспортных полицейских. Медицинское освидетельствование показало, что выдыхаемый воздух нарушителя содержит алкоголь равный 0,88 промилле. Мужчина рассказал полицейским, что выпил спиртное еще до прибытия в аэропорт и не рассчитал свои силы. В пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте уточняют, что нарушитель хотел отправиться в Тюмень вместе с отцом, который был трезв, поэтому успешно добрался до здания аэровокзала.