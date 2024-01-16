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РЭО: Производителей искусственных елок обяжут отвечать за их утилизацию

РЭО: Производителей искусственных елок обяжут отвечать за их утилизацию

16 января 2024, 12:24
Фото: 1MI
Искусственные ели включили в перечень товаров расширенной ответственности производителей (РОП). Это означает, что компании должны будут самостоятельно утилизировать их или платить специальный сбор. Данная мера должна снизить объём захоронений на полигонах ТКО.

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев напомнил, что искусственные ёлки относятся к группе «Изделия пластмассовые прочие», по которым норматив утилизации в 2024 году составит 0%, далее он будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% к 2034 году. Ставка экологического сбора на искусственные ели сейчас составляет 3844 рубля за тонну, или примерно 20 рублей за одно изделие, пишет 56orb.ru.

Буцаев утверждает, что в 2024-м реформа РОП не окажет влияния на цены на искусственные ели. В следующем году при текущих параметрах цены за счет РОП вырастут не более чем на 0,06%. В то же время внесение искусственных елей в РОП будет стимулом для их переработки, а не захоронения на полигонах ТКО.

Он также отметил, что таким образом изготовителей и продавцов стимулируют на поиск замены неэкологичным ПВХ-ёлкам. Если изделие будет изготовлено из перерабатываемых материалов, то экосбор будет меньше.

Сейчас такие ёлки производятся из материалов, которые при нагреве могут выделять токсины. Добавление в РОП, по мнению Буцаева, будет стимулом для изготовления их из целлюлозосодержащих и прочих материалов, более нейтральных.

Что касается традиционных, живых деревьев, массово выбрасываемых после новогодних праздников, то специалисты Российского экологического оператора призвали не тащить их на контейнерные площадки, а отдавать в переработку.

В этом году для удобства сдающих пункты сбора живых новогодних деревьев РЭО собрал на единой карте в приложении «Уберу».

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