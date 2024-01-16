РЭО: Производителей искусственных елок обяжут отвечать за их утилизацию

Буцаев утверждает, что в 2024-м реформа РОП не окажет влияния на цены на искусственные ели. В следующем году при текущих параметрах цены за счет РОП вырастут не более чем на 0,06%. В то же время внесение искусственных елей в РОП будет стимулом для их переработки, а не захоронения на полигонах ТКО.