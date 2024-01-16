Рэперу Vacio предложили служить в оркестровых войсках

Во время службы рэперу обещали возможность регулярно ездить домой и зарплату в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, ему могут предоставить съемную квартиру для проживания. Отметим, что ранее в Екатеринбурге, родном городе музыканта, медицинская комиссия признала его негодным к службе из-за псориаза. Рэпер уже прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста, а юрист сообщил, что в настоящее время решается вопрос о его годности к военной службе.