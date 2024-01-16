Рэперу Vacio предложили служить в оркестровых войсках

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Рэперу Vacio, который стал объектом скандала после голой вечеринки блогера Насти Ивлеевой, было предложено служить в оркестровых войсках. Во вторник, 16 января, он посетил военный комиссариат Савеловского района Москвы, где получил данное предложение, пишет 360tv.ru.
Во время службы рэперу обещали возможность регулярно ездить домой и зарплату в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, ему могут предоставить съемную квартиру для проживания. Отметим, что ранее в Екатеринбурге, родном городе музыканта, медицинская комиссия признала его негодным к службе из-за псориаза. Рэпер уже прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста, а юрист сообщил, что в настоящее время решается вопрос о его годности к военной службе.
В последнее время Vacio был арестован дважды — первый раз по хулиганской статье после вечеринки Ивлеевой, где явился голым в одном носке вместо трусов, а затем — за несоблюдение полицейских требований.