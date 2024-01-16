properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

С 17 февраля члены избирательной комиссии начнут ходить по квартирам пермяков

С 17 февраля члены избирательной комиссии начнут ходить по квартирам пермяков

16 января 2024, 11:22
Фото: Midjourney
Каждый избиратель имеет право запросить удостоверение члена участковой комиссии и паспорт.

С 17 февраля 2024 года по всей России и Пермскому краю начнется подомовое и поквартирное информирование о выборах президента. Члены избирательных комиссий расскажут пермякам о формах и времени голосования, адресе избирательного участка. Информация об этом появилась на сайте Избирательной комиссии Прикамья.

Следует помнить о безопасности и сначала опознать обходчика избиркома по брендированным элементам в фирменном стиле кампании: шапке, перчаткам, рюкзаку, бейджу с логотипом избирательной кампании и значку. С собой у них будут распечатанные информационные материалы. Каждый избиратель вправе запросить удостоверение члена участковой комиссии и паспорт.

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

В подомовом обходе граждан будут участвовать 1748 участковых избирательных комиссий и 6,5 тысяч членов УИК. Всего предстоит обойти около 1 миллиона 200 тысяч квартир и частных домов.

#Пермь#Выборы президента#Избирательная комиссия#Подомовой обход#Участковые избирательные комиссии#УИК
Подпишитесь
В ПГНИУ назвали очередным фейком информацию о закрытии Соликамского пединститута
Сегодня, 09:39
Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится до 630 тысяч рублей
Сегодня, 10:54
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о случаях коклюша в пермской школе
Сегодня, 10:23
Начальником департамента ЖКХ Перми станет чиновник из Орджоникидзевского района
Сегодня, 09:39
В Барде возбудили уголовное дело из-за вырубки леса в природном заказнике
Сегодня, 08:00
«Мотив отсутствует, корысти нет». Зампред правительства Прикамья не признает вину
Сегодня, 07:55