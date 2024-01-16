С 17 февраля члены избирательной комиссии начнут ходить по квартирам пермяков

Следует помнить о безопасности и сначала опознать обходчика избиркома по брендированным элементам в фирменном стиле кампании: шапке, перчаткам, рюкзаку, бейджу с логотипом избирательной кампании и значку. С собой у них будут распечатанные информационные материалы. Каждый избиратель вправе запросить удостоверение члена участковой комиссии и паспорт.