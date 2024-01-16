С 17 февраля члены избирательной комиссии начнут ходить по квартирам пермяков

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
С 17 февраля 2024 года по всей России и Пермскому краю начнется подомовое и поквартирное информирование о выборах президента. Члены избирательных комиссий расскажут пермякам о формах и времени голосования, адресе избирательного участка. Информация об этом появилась на сайте Избирательной комиссии Прикамья.
Следует помнить о безопасности и сначала опознать обходчика избиркома по брендированным элементам в фирменном стиле кампании: шапке, перчаткам, рюкзаку, бейджу с логотипом избирательной кампании и значку. С собой у них будут распечатанные информационные материалы. Каждый избиратель вправе запросить удостоверение члена участковой комиссии и паспорт.
В подомовом обходе граждан будут участвовать 1748 участковых избирательных комиссий и 6,5 тысяч членов УИК. Всего предстоит обойти около 1 миллиона 200 тысяч квартир и частных домов.