Сильный ветер и метель. МЧС предупредило пермяков об ухудшении погоды

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Пермском крае 17 января. В министерстве со ссылкой на данные синоптиков уточняют, что в среду утром и днем прогнозируются порывы ветра 15-18 м/с, а также низовая метель.
Из-за неблагоприятной погоды в МЧС призывают не находиться рядом с деревьями, а водителей — быть осторожнее на дорогах, не превышать скорость. При возникновении чрезвычайных происшествий о них нужно сообщить по номерам: 101, 112
Телефон вызова служб экстренного реагирования: 01 — со стационарного телефона, 101, 112 — с мобильного телефона, вызов бесплатный.
По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», на этой неделе температура ожидается на уровне немного выше нормы. Самым теплым нем станет 17 января.