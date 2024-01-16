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МЧС предупредило пермяков об ухудшении погоды 17 января

Сильный ветер и метель. МЧС предупредило пермяков об ухудшении погоды

16 января 2024, 09:12
Фото: properm.ru

МЧС предупредило пермяков об ухудшении погоды 17 января

Спасатели рекомендуют пермякам быть осторожнее.

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Пермском крае 17 января. В министерстве со ссылкой на данные синоптиков уточняют, что в среду утром и днем прогнозируются порывы ветра 15-18 м/с, а также низовая метель.

Из-за неблагоприятной погоды в МЧС призывают не находиться рядом с деревьями, а водителей — быть осторожнее на дорогах, не превышать скорость. При возникновении чрезвычайных происшествий о них нужно сообщить по номерам: 101, 112

Телефон вызова служб экстренного реагирования: 01 — со стационарного телефона, 101, 112 — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», на этой неделе температура ожидается на уровне немного выше нормы. Самым теплым нем станет 17 января.

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#Пермь#Погода
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