Скончался официальный представитель Дома Дягилева в России

Журналист и продюсер Дмитрий Тиунов переехал в Пермь из Москвы. Раньше он работал на федеральных телеканалах. Дмитрий стал основателем совместно представителями семьи известного импресарио компании ООО «Бикбардинский винокуренный завод». Также мужчина зарегистрировал права на использование торговой марки «Дягилев» и Diaghilev. Под этими торговыми марками продавалась одежда.