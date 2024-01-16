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Скончался официальный представитель Дома Дягилева в России

Скончался официальный представитель Дома Дягилева в России

16 января 2024, 15:29
Фото: Соцсети Дмитрия Тиунова
Дмитрий Тиунов перебрался в Пермь из Москвы

Умер официальный представитель Дома Дягилевых Дмитрий Тиунов. Об этом стало известно из соцсетей покойного.

Дата и причины смерти не разглашаются.

Журналист и продюсер Дмитрий Тиунов переехал в Пермь из Москвы. Раньше он работал на федеральных телеканалах. Дмитрий стал основателем совместно представителями семьи известного импресарио компании ООО «Бикбардинский винокуренный завод». Также мужчина зарегистрировал права на использование торговой марки «Дягилев» и Diaghilev. Под этими торговыми марками продавалась одежда.

#Культура#Дягилев#Умер
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