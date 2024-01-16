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Published Сегодня, 16:18

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Цена на яйца в России упала ниже 100 рублей за десяток

Цена на яйца в России упала ниже 100 рублей за десяток

16 января 2024, 16:18
Фото: 1MI
Цены на яйца в российских торговых сетях начали снижаться и теперь можно приобрести десяток яиц по цене от 54 до 107 рублей, при этом стоимость яиц подорожала на 61,35% за 2023 год.

В России цены на яйца в магазинах начали снижаться и теперь стоят меньше 100 рублей за десяток. Если заказать яйца онлайн, то можно найти цены от 75 до 90 рублей за десяток, пишет 360tv.ru.

Например, в магазине «Азбука вкуса» стоимость яиц категории С2 составляет 107 рублей за десяток, но при онлайн-заказе их можно приобрести за 75 рублей. В «Магните» цены на яйца категории С2 и С1 составляют соответственно 86 и 90 рублей. Однако, если заказать их в «Мегамаркете», то можно купить по цене 54 рубля за десяток.

Представители Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что цены на яйца постепенно стабилизировались. Это позволяет закупщикам обсуждать долгосрочные контракты на поставку яиц, чтобы избежать резких изменений цен.

По данным Росстата, в 2023 году яйца подорожали на 61,35%, а с 1 по 9 января их стоимость выросла еще на 0,8%. Вместе с тем, Россия остается одной из стран с самыми низкими ценами на яйца.

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