Цена на яйца в России упала ниже 100 рублей за десяток

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В России цены на яйца в магазинах начали снижаться и теперь стоят меньше 100 рублей за десяток. Если заказать яйца онлайн, то можно найти цены от 75 до 90 рублей за десяток, пишет 360tv.ru.
Например, в магазине «Азбука вкуса» стоимость яиц категории С2 составляет 107 рублей за десяток, но при онлайн-заказе их можно приобрести за 75 рублей. В «Магните» цены на яйца категории С2 и С1 составляют соответственно 86 и 90 рублей. Однако, если заказать их в «Мегамаркете», то можно купить по цене 54 рубля за десяток.
Представители Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что цены на яйца постепенно стабилизировались. Это позволяет закупщикам обсуждать долгосрочные контракты на поставку яиц, чтобы избежать резких изменений цен.
По данным Росстата, в 2023 году яйца подорожали на 61,35%, а с 1 по 9 января их стоимость выросла еще на 0,8%. Вместе с тем, Россия остается одной из стран с самыми низкими ценами на яйца.