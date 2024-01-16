Цена на яйца в России упала ниже 100 рублей за десяток

Например, в магазине «Азбука вкуса» стоимость яиц категории С2 составляет 107 рублей за десяток, но при онлайн-заказе их можно приобрести за 75 рублей. В «Магните» цены на яйца категории С2 и С1 составляют соответственно 86 и 90 рублей. Однако, если заказать их в «Мегамаркете», то можно купить по цене 54 рубля за десяток.