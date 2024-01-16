Тяжелое и голодное детство. В Прикамье на 101 году жизни скончалась ветеран ВОВ

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Updated Сегодня, 06:09
В Пермском крае на 101 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Анна Соловьева. Она родилась 1 сентября 1923 года в селе Сабарка Сукунского района. Мать работала бригадиром льноводческой бригады, отец — конюхом, детство было тяжелом и голодным, сообщают в администрации ЗАТО Звездный.
После школы работала дояркой, затем, когда началась война — продавцом. Позже ее назначили заместителем председателя сельпо по заготовкам. В августе 1942 года Анну Соловьеву призвали на фронт, она служила телеграфистом-связистом. Была участницей боев под Сталинградом, Воронежем, Ленинградом, Брянском. Воевала на Украине, в Литве и Латвии.
Была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В ЗАТО Звездный Анна Соловьева приехала в 1962 году, работала в военторге, жила в нем же вместе с тремя детьми. питались в столовой. В 2014 году получила звание Почетный житель ЗАТО Звездный».
Прощание с Анной Соловьевой прошло утром 16 января.