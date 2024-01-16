Тяжелое и голодное детство. В Прикамье на 101 году жизни скончалась ветеран ВОВ

После школы работала дояркой, затем, когда началась война — продавцом. Позже ее назначили заместителем председателя сельпо по заготовкам. В августе 1942 года Анну Соловьеву призвали на фронт, она служила телеграфистом-связистом. Была участницей боев под Сталинградом, Воронежем, Ленинградом, Брянском. Воевала на Украине, в Литве и Латвии.