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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Установлена личность возможного поджигателя склада Wildberries под Санкт-Петербургом

Установлена личность возможного поджигателя склада Wildberries под Санкт-Петербургом

16 января 2024, 13:14
Фото: 1MI
Один из сотрудников склада признался о совершении им преступных действий в рабочем чате.

В рамках расследования дела о поджоге склада готовой продукции в Шушарах была установлена личность возможного поджигателя. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

За две недели до пожара, 27 декабря, один из сотрудников склада отправил в рабочий чат сообщение с предупреждением о скором поджоге здания. Через две недели сооружение полностью сгорело.

Вечером 13 января, после происшествия, тот же самый сотрудник в чате признался, что поджог совершил он. После этого остальные участники передали информацию о возможной личности преступника в компетентные органы. Вскоре сообщение было удалено пользователем.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту пожара. Площадь возгорания составила 70 тыс. кв. м.

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