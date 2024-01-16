Установлена личность возможного поджигателя склада Wildberries под Санкт-Петербургом

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В рамках расследования дела о поджоге склада готовой продукции в Шушарах была установлена личность возможного поджигателя. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
За две недели до пожара, 27 декабря, один из сотрудников склада отправил в рабочий чат сообщение с предупреждением о скором поджоге здания. Через две недели сооружение полностью сгорело.
Вечером 13 января, после происшествия, тот же самый сотрудник в чате признался, что поджог совершил он. После этого остальные участники передали информацию о возможной личности преступника в компетентные органы. Вскоре сообщение было удалено пользователем.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту пожара. Площадь возгорания составила 70 тыс. кв. м.