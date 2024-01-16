В Барде возбудили уголовное дело из-за вырубки леса в природном заказнике

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Новое уголовное дело о массовой незаконной вырубке леса на юге Прикамья сейчас расследуется в ГСУ регионального главка полиции. В организации незаконного бизнеса на территории Тулвинского заказника следствие подозревает бардымского авторитетного бизнесмена Мазита Муксинова. В 2014 году в Бардымском суде за нелегальную вырубку леса условно осудили его покойного брата Миннихана Муксинова.
Как известно из открытых источников, большая семья Муксиновых в Бардымском районе на виду, «в миру» они занимаются торговлей и аграрно-животноводческими делами. Мазит Муксинов вместе с дочерью Дианой Левиной — владельцы фермерского хозяйства «Искирь», брат Миннихан когда-то работал там механизатором.
Как в 2017 году писала местная газета «Тан», «это одно из крупнейших хозяйств в районе. В настоящее время здесь насчитывается 818 голов скота, в том числе 300 дойных коров. Валовый надой за 9 месяцев составил 906 тонн. С 670 га собрано 911 тонн зерновых, из них — с 350 га 455 тонн овса, с 320 га — 456 тонн ячменя. 102 тонны овса заложены под семена на будущий год».
Предприятие работает с 2011 года, семья Муксиновых получила «Искирь» в собственность в 2015 году. Годовые обороты хозяйства составляют более 20 млн рублей. Если не углубляться в судебные картотеки, то всё выглядит весьма благопристойно.
В 2021 году арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации Бардымского района и ООО «Искирь» о признании незаконным некоторых пунктов договора передачи в пользование 4,4 га земель сельхозназначения в Шеремейском поселении Бардымского района.
Несколькими годами ранее, в 2014-м, Бардымский районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной вырубке леса. Тогда Миннихан Муксинов нанял бригаду для вырубки в соседних лесах нескольких десятков елей. Как указывается в решении суда, ущерб лесному фонду в том случае составил около 744 тыс. рублей. Муксинов получил два года условного наказания.
В конце декабря 2023 года Свердловский районный суд оставил Мазита Муксинова до 26 февраля 2024 года под стражей в СИЗО. Мужчина, как и его брат, обвиняется в незаконной вырубке леса, рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе инстанции.
Адвокаты бизнесмена ходатайствовали о смягчении меры пресечения на домашний арест, но суд согласился с мнением следствия о том, что, оставшись вне следственного изолятора, Муксинов будет давить на соучастников преступления и свидетелей, как он уже делал ранее. Обжаловать продление ареста в СИЗО в Пермском краевом суде защите тоже не удалось.
Всего с момента первого водворения в СИЗО до 26 февраля Муксинов проведет 6 месяцев и 19 суток, с перерывом на 9 месяцев жизни под залогом в 3 млн рублей. Впервые по подозрению в незаконной рубке леса бенефициара компании «Искирь» задержали в октябре 2021 года, после чего он провел в СИЗО-1 месяц, и Ленинский районный суд в ноябре изменил ему меру пресечения на домашний арест. А уже в январе 2023 года Свердловский райсуд выпустил его под залог.
Расследование уголовного дела продолжалось, изначально ему вменялось всего несколько эпизодов незаконной вырубки. В октябре 2022 года расследовался только один эпизод преступления, уголовное дело было возбуждено из-за незаконной рубки леса на 474,3 тыс. рублей. К моменту предъявления Муксинову обвинения ему вменяли уже три эпизода по ч. 3 ст. 260 УК РФ, рассказали журналисту Properm.ru в Ленинском районном суде. Общий ущерб от его действий вместе с сообщниками, по данным следствия, составил уже несколько миллионов рублей.
Как рассказала журналисту Properm.ru глава села Шеремейка Валентина Мочалова, уголовное дело по масштабной вырубке леса в Бардымском районе в начале осени 2022 года стало для селян неожиданностью: «Представители силовых структур, насколько я знаю, сначала пришли в дома к тем, кто занимался незаконной вырубкой. Мы знали, что рядом с поселением рубят лес, я спрашивала у работников: законные ли рубки, они мне показывали порубочные билеты, говорили, что всё законно».
Собеседница говорит, что совсем не исключает, что этот случай не единичный для Бардымского района: лес рубят, делянки находятся глубоко в лесу. Но в этом случае сумма ущерба, насчитанная силовиками за год следственных мероприятий, впечатляет: 65 млн рублей. Всего на конец прошлого года насчитывалось 29 эпизодов незаконной вырубки.
Следствие вменяет Муксинову организацию незаконной вырубки на территории природного биологического заказника Пермского края «Тулвинский». Поскольку это особо охраняемая природная территория, то рубка леса здесь запрещена в принципе. Как рассказали журналисту Properm.ru знакомые с ситуацией собеседники, Муксинов открыл нелегальную лесопилку, куда свозился вырубленный лес преимущественно хвойных деловых пород. Для работ была нанята бригада работников из числа местных жителей. Готовая продукция нелегально отгружалась покупателям в Чеченскую республику.
Интересная деталь: в октябре 2023 года следствие вновь ходатайствовало об аресте Муксинова в СИЗО, после того как стало известно, что он и его окружение из числа подозреваемых, в том числе бригадир вальщиков Жамил Галимянов, пытались оказать воздействие на свидетелей по уголовному делу. К слову, в 2018 году Галимянов уже был осужден Бардымским районным судом к условному сроку за незаконную вырубку леса с ущербом более чем на 1 млн рублей. После того как следствию стало известно о том, что Муксинов и Галимянов общаются с другими фигурантами дела, несмотря на запрет, мера пресечения была изменена.
Адвокат Муксинова Николай Громыхалов подтвердил журналисту Properm.ru, что он занимается защитой Мазита Муксинова, но пообещал дать какие-либо комментарии по делу только после общения со своим доверителем.