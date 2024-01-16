В Барде возбудили уголовное дело из-за вырубки леса в природном заказнике

Интересная деталь: в октябре 2023 года следствие вновь ходатайствовало об аресте Муксинова в СИЗО, после того как стало известно, что он и его окружение из числа подозреваемых, в том числе бригадир вальщиков Жамил Галимянов, пытались оказать воздействие на свидетелей по уголовному делу. К слову, в 2018 году Галимянов уже был осужден Бардымским районным судом к условному сроку за незаконную вырубку леса с ущербом более чем на 1 млн рублей. После того как следствию стало известно о том, что Муксинов и Галимянов общаются с другими фигурантами дела, несмотря на запрет, мера пресечения была изменена.