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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

В ходе работ по монтажу ливнёвки в Дзержинском районе Перми погиб рабочий

В ходе работ по монтажу ливнёвки в Дзержинском районе Перми погиб рабочий

16 января 2024, 13:45
Фото: 1MI
В отношении экскаваторщика, участвовавшего в работах, возбуждено уголовное дело

В Дзержинском районе Перми в ходе работ погиб человек. В отношении участника событий возбуждено уголовное дело, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

13 декабря 2023 года подозреваемый во время выполнения работ по реконструкции сетей дождевой канализации автомобильной дороги, управлял экскаватором. С помощью стрелы экскаватора транспортировал бетонную плиту. Вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и нарушения правил безопасности при производстве дорожных ремонтно-строительных работ находившийся там же рабочий, во время спуска плиты в котлован упал в него, получив травмы. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следователем возбуждено уголовное дело в отношении пермяка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

#Происшествия#Криминал#Уголовное дело#Экскаватор
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