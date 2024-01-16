В ходе работ по монтажу ливнёвки в Дзержинском районе Перми погиб рабочий

13 декабря 2023 года подозреваемый во время выполнения работ по реконструкции сетей дождевой канализации автомобильной дороги, управлял экскаватором. С помощью стрелы экскаватора транспортировал бетонную плиту. Вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и нарушения правил безопасности при производстве дорожных ремонтно-строительных работ находившийся там же рабочий, во время спуска плиты в котлован упал в него, получив травмы. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.