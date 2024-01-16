В ходе работ по монтажу ливнёвки в Дзержинском районе Перми погиб рабочий

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
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В Дзержинском районе Перми в ходе работ погиб человек. В отношении участника событий возбуждено уголовное дело, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
13 декабря 2023 года подозреваемый во время выполнения работ по реконструкции сетей дождевой канализации автомобильной дороги, управлял экскаватором. С помощью стрелы экскаватора транспортировал бетонную плиту. Вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и нарушения правил безопасности при производстве дорожных ремонтно-строительных работ находившийся там же рабочий, во время спуска плиты в котлован упал в него, получив травмы. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Следователем возбуждено уголовное дело в отношении пермяка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.