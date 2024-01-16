В Кузбассе мужчина напал на медика после того, как тот спас его от смерти

В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту нападения пациента на медика, который спас его жизнь, после того как мужчина сломал руку фельдшеру, который помог ему избежать смерти от обморожения и которая доставила его в станцию скорой помощи в состоянии опьянения.

В Кузбассе неадекватный пациент сломал руку медицинскому работнику, который спас его от смерти. Мужчина мог просто замерзнуть пьяным на улице. В Белове возбуждено уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи. Как пишет sibdepo.ru, инцидент произошел ночью прямо на станции скорой помощи. Сигнал поступил в полицию около 3:00. «По указанному адресу незамедлительно были отправлены полицейские и сотрудники частной охранной фирмы. Полицейские остановили незаконные действия и задержали злоумышленника, которым оказался 26-летний житель Беловского района», — сообщает пресс-служба полиции Кузбасса. Медики рассказали, что мужчину привезли на станцию со улицы, где он уснул в снегу в состоянии опьянения. Во время осмотра спасенный гражданин начал вести себя агрессивно и использовать грубые выражения. Затем он несколько раз ударил фельдшера по руке. В результате 63-летняя женщина получила открытый перелом. «Полицейские составили в отношении нападавшего протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“. В качестве наказания суд приговорил его к двум суткам административного ареста и административному штрафу в размере 1 000 рублей», — говорится в сообщении. Однако так дешево дебошир не отделается. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.