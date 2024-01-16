В многоэтажку в Воронеже врезались осколки сбитого беспилотника — пострадала девочка

Местные власти рассказали, что в одну из многоэтажек попали фрагменты сбитого БПЛА — начался пожар на балконе. Девочка 2013 года рождения получила резаные раны руки, ноги и шеи. Ей оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.