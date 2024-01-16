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В многоэтажку в Воронеже врезались осколки сбитого беспилотника — пострадала девочка

В многоэтажку в Воронеже врезались осколки сбитого беспилотника — пострадала девочка

16 января 2024, 02:39
Фото: мэр Воронежа
Жильцов эвакуировали из здания.

Местные власти рассказали, что в одну из многоэтажек попали фрагменты сбитого БПЛА — начался пожар на балконе. Девочка 2013 года рождения получила резаные раны руки, ноги и шеи. Ей оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Жильцов дома, в который попали обломки БПЛА, эвакуировали, введен режим ЧС. Сейчас специалисты считают количество поврежденных окон, власти заказывают изготовление окон. Еще в двух многоэтажках и ряде частных домов также выбиты окна.

По данным Минобороны РФ, над Воронежской областью были сбиты три украинских беспилотника ночью 15 января.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Дроны#Беспилотники
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