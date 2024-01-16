В многоэтажку в Воронеже врезались осколки сбитого беспилотника — пострадала девочка

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
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Updated Сегодня, 02:41
Местные власти рассказали, что в одну из многоэтажек попали фрагменты сбитого БПЛА — начался пожар на балконе. Девочка 2013 года рождения получила резаные раны руки, ноги и шеи. Ей оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Жильцов дома, в который попали обломки БПЛА, эвакуировали, введен режим ЧС. Сейчас специалисты считают количество поврежденных окон, власти заказывают изготовление окон. Еще в двух многоэтажках и ряде частных домов также выбиты окна.
По данным Минобороны РФ, над Воронежской областью были сбиты три украинских беспилотника ночью 15 января.