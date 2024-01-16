В Новокузнецке на Крещение откроют три организованных места для купания

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Стало известно, где именно в Новокузнецке будут находиться официальные места для купаний на Крещение Господне. Информацию предоставили в пресс-службе администрации Центрального района после совещания, сообщает издание VSE42.Ru.
Для отмечающих праздник будет организовано два места:
Чиновники запустят специальный автобус до парка «Водный» и обратно на время крещенских купаний. Также планируется запустить место для проведения мероприятия в Заводском районе.