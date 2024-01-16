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В Новокузнецке на Крещение откроют три организованных места для купания

В Новокузнецке на Крещение откроют три организованных места для купания

16 января 2024, 04:19
Фото: Виктор Михалев / properm.ru
Городские власти сообщили о времени работы двух из них.

Стало известно, где именно в Новокузнецке будут находиться официальные места для купаний на Крещение Господне. Информацию предоставили в пресс-службе администрации Центрального района после совещания, сообщает издание VSE42.Ru.

Для отмечающих праздник будет организовано два места:

  • парк культуры и отдыха «Водный» на реке Кондома, режим работы с 18:00 18 января до 22:00 19 января.
  • ТУ «Абагур» на реке Томь, купель будет открыта с 12:00 18 января до 22:00 19 января.

Чиновники запустят специальный автобус до парка «Водный» и обратно на время крещенских купаний. Также планируется запустить место для проведения мероприятия в Заводском районе.

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#Общество#Крещение#Крещение Господне
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