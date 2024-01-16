В Перми неизвестные второй день подряд минируют школы

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В Перми вновь эвакуировали одну из школ. На этот раз анонимное сообщение о взрывном устройстве поступило в школу №42. В пресс-службе министерства территориальной безопасности пояснили, что директор решил провести эвакуацию учеников и сотрудников.
Сейчас силовики проводят проверку, угрозу жизни и здоровью школьников, а также сотрудников образовательного учреждения, нет.
На видео, распространенных в социальных сетях, запечатлен момент эвакуации детей из школы. Судя по всему, паники нет. Школьники со смехом говорят, что они все умрут.
Вечером 14 января в социальных сетях начало распространяться сообщение из Telegram-канала в котором были анонсы терактов в пермских школах и ТЦ. Для иллюстрации мужчины с оружием неизвестные использовали фото 2021 года, сделанное в Казахстане.