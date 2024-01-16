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В Перми неизвестные второй день подряд минируют школы

В Перми неизвестные второй день подряд минируют школы

16 января 2024, 08:53
Фото: «Плохие новости Пермь»
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

В Перми вновь эвакуировали одну из школ. На этот раз анонимное сообщение о взрывном устройстве поступило в школу №42. В пресс-службе министерства территориальной безопасности пояснили, что директор решил провести эвакуацию учеников и сотрудников.

Сейчас силовики проводят проверку, угрозу жизни и здоровью школьников, а также сотрудников образовательного учреждения, нет.

На видео, распространенных в социальных сетях, запечатлен момент эвакуации детей из школы. Судя по всему, паники нет. Школьники со смехом говорят, что они все умрут.

Вечером 14 января в социальных сетях начало распространяться сообщение из Telegram-канала в котором были анонсы терактов в пермских школах и ТЦ. Для иллюстрации мужчины с оружием неизвестные использовали фото 2021 года, сделанное в Казахстане.

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#Пермь#Минирование#Ложное минирование
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