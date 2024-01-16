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Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В Пермском крае на новогоднем корпоратива произошла поножовщина

В Пермском крае на новогоднем корпоратива произошла поножовщина

16 января 2024, 07:14
Фото: Midjourney
Мужчина напал на коллегу в декабре прошлого года.

В Гремячинске на корпоративной вечеринке произошла поножовщина. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в конце декабря в полицию поступил вызов о ножевом ранении на предприятии.

Силовики выяснили, что была новогодняя вечеринка в столовой предприятия. Два работника поссорились, началась драка. Один мужчина ударил второго кулаком по голове. В ответ на это оппонент схватился за нож, который лежал на столе и ударил товарища в живот.

Силовики задержали 60-летнего мужчину на предприятии. На время расследования дела его отправили под стражу. Он пояснил, что напал на коллегу из-за некорректного поведения потерпевшего по отношению к его родственнице.

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#Мвд#Пермь#Убийство#Полиция#Пермская полиция
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