В Пермском крае на новогоднем корпоратива произошла поножовщина

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В Гремячинске на корпоративной вечеринке произошла поножовщина. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в конце декабря в полицию поступил вызов о ножевом ранении на предприятии.
Силовики выяснили, что была новогодняя вечеринка в столовой предприятия. Два работника поссорились, началась драка. Один мужчина ударил второго кулаком по голове. В ответ на это оппонент схватился за нож, который лежал на столе и ударил товарища в живот.
Силовики задержали 60-летнего мужчину на предприятии. На время расследования дела его отправили под стражу. Он пояснил, что напал на коллегу из-за некорректного поведения потерпевшего по отношению к его родственнице.