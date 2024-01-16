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Updated Сегодня, 07:45

В Пермском крае на трассе легковушка влетела в автобус — погибли три человека

В Пермском крае на трассе легковушка влетела в автобус — погибли три человека

16 января 2024, 07:43
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Сейчас в МВД выясняют все обстоятельства аварии.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае утром 16 января на трассе Пермь — Березники произошло смертельное ДТП. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, авария случилась около 8:20 на 177 км дороги — столкнулись Renault Logan и автобус, перевозивший рабочих.

По предварительным данным, 80-летний водитель легковушки не справился с управлением, автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где врезался в автобус.

Пенсионер, а также двое пассажиров, скончались. В автобусе никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
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#Дтп#Пермь#Авария
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