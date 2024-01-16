В Пермском крае простятся с 48-летним участником СВО, погибшим из-за травм

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В ходе специальной военной операции был убит 48-летний Александр Хорошев из Юсьвинского округа, сообщает местная администрация. По данным чиновников, мужчина жил в деревне Обирино, после школы получил специальность «тракторист-машинист», работал по профессии.
В ноябре 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ. Служил в должности рядового. 13 января 2024 года он погиб из-за травм, полученных в ходе СВО. Прощание с военным состоится 16 января в селе Мелюхино перед зданием администрации.