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В Пермском крае простятся с 48-летним участником СВО, погибшим из-за травм

В Пермском крае простятся с 48-летним участником СВО, погибшим из-за травм

16 января 2024, 03:56
Фото: vk.com/public174642700 / 1MI
Мужчина подписал контракт в ноябре прошлого года.

В ходе специальной военной операции был убит 48-летний Александр Хорошев из Юсьвинского округа, сообщает местная администрация. По данным чиновников, мужчина жил в деревне Обирино, после школы получил специальность «тракторист-машинист», работал по профессии.

В ноябре 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ. Служил в должности рядового. 13 января 2024 года он погиб из-за травм, полученных в ходе СВО. Прощание с военным состоится 16 января в селе Мелюхино перед зданием администрации.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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