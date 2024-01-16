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В ПГНИУ отрицают информацию о закрытии Соликамского педагогического института

В ПГНИУ назвали очередным фейком информацию о закрытии Соликамского пединститута

16 января 2024, 09:39
Фото: properm.ru

В ПГНИУ отрицают информацию о закрытии Соликамского педагогического института

Накануне информация о закрытии филиала вуза в Соликамске распространилась в пермских СМИ.
Сюжет
ПГНИУ

В Пермском государственном университете (ПГНИУ) назвали очередным фейком информацию о намерении руководства вуза закрыть Соликамский государственный педагогический институт (СГПИ филиал ПГНИУ). Ранее подобную информацию со ссылкой на свои источники опубликовал портал 59.ru.

В пресс-службе учреждения подтвердили корреспонденту Properm.ru, что проект комплексной программы оптимизации финансово-хозяйственной деятельности действительно обсуждался вчера, 15 января, на заседании ректората под руководством и. о. ректора Игоря Германова. В своем выступлении Германов говорил, что СГПИ наряду с другими подразделениями требует значительных дотаций со стороны вуза.

«СГПИ филиал ПГНИУ является обособленным структурным подразделением и решения по его закрытию находятся за пределами полномочий ректора, поскольку требуют согласования с Наблюдательным советом ПГНИУ и Минобрнауки РФ при учете мнения региональных органов власти», — заявили в пресс-службе университета.

В вузе утверждают, что СМИ, распространившие недостоверную информацию, не направляли запросы в пресс-службу ПГНИУ. В случае, если фейк был размещен в СМИ при содействии сотрудников вуза, руководство ПГНИУ может применить дисциплинарные взыскания в соответствии с Этическим кодексом университета.

Филиал Пермского университета в Соликамске могут закрыть
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#Общество#ПГНИУ#Пермь#Образование#Соликамск
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