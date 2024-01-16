В ПГНИУ назвали очередным фейком информацию о закрытии Соликамского пединститута

В пресс-службе учреждения подтвердили корреспонденту Properm.ru, что проект комплексной программы оптимизации финансово-хозяйственной деятельности действительно обсуждался вчера, 15 января, на заседании ректората под руководством и. о. ректора Игоря Германова. В своем выступлении Германов говорил, что СГПИ наряду с другими подразделениями требует значительных дотаций со стороны вуза.