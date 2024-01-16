В ПГНИУ назвали очередным фейком информацию о закрытии Соликамского пединститута

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В Пермском государственном университете (ПГНИУ) назвали очередным фейком информацию о намерении руководства вуза закрыть Соликамский государственный педагогический институт (СГПИ филиал ПГНИУ). Ранее подобную информацию со ссылкой на свои источники опубликовал портал 59.ru.
В пресс-службе учреждения подтвердили корреспонденту Properm.ru, что проект комплексной программы оптимизации финансово-хозяйственной деятельности действительно обсуждался вчера, 15 января, на заседании ректората под руководством и. о. ректора Игоря Германова. В своем выступлении Германов говорил, что СГПИ наряду с другими подразделениями требует значительных дотаций со стороны вуза.
«СГПИ филиал ПГНИУ является обособленным структурным подразделением и решения по его закрытию находятся за пределами полномочий ректора, поскольку требуют согласования с Наблюдательным советом ПГНИУ и Минобрнауки РФ при учете мнения региональных органов власти», — заявили в пресс-службе университета.
В вузе утверждают, что СМИ, распространившие недостоверную информацию, не направляли запросы в пресс-службу ПГНИУ. В случае, если фейк был размещен в СМИ при содействии сотрудников вуза, руководство ПГНИУ может применить дисциплинарные взыскания в соответствии с Этическим кодексом университета.