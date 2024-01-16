В Прикамье отменили запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте

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В Прикамье отменён запрет на работу в общественном транспорте для иностранцев, трудоустраивающихся на основании патентов. К такому выводу пришли в ИА «Текст», изучив указ губернатора Пермского края, определяющий перечень отраслей, в который доступ этой группе иностранцев закрыт.
Так, в 2024 году в Пермском крае запрещается нанимать иностранных граждан, работающих на основании патентов, в несколько отраслей розничной торговли, добычу нефти и газа, нефтепереработку, работу в такси и перевозку опасных грузов.
В прошлые годы в списке запретов были также междугородные перевозки автобусами, перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении, сообщает издание. Однако, сейчас эти отрасли из перечня исчезли.
Ранее транспортники сообщали об остром дефиците водителей на маршрутах в Перми и крае.
Запрет на работу в некоторых отраслях направлен на распределение трудовых ресурсов между местным населением и мигрантами. Ограничения вводятся с 2022 года.