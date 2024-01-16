В Прикамье отменили запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте

В Прикамье отменён запрет на работу в общественном транспорте для иностранцев, трудоустраивающихся на основании патентов. К такому выводу пришли в ИА «Текст», изучив указ губернатора Пермского края, определяющий перечень отраслей, в который доступ этой группе иностранцев закрыт.