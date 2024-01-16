В Прикамье в квартире нашли тела матери и дочери спустя три недели после гибели

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
В квартире в Соликамске обнаружили две тела. Их нашли после того, как местные жители пожаловались на трупный запах, который они почувствовали из одной из квартир по улице Матросова. Дверь в жилье была заперта изнутри — ее вскрыли специалисты.
В квартире нашли тела дочери и матери, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Оказалось, что одна из конфорок газовой плиты были приоткрыта, в квартире ощущался запах газа. Женщины скончались еще около трех недель назад. Признаков насильственной смерти нет. По предварительным данным, они погибли от отравления газом, сообщает издание.