В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о случаях коклюша в пермской школе

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю прокомментировали информацию о случаях заболевания коклюшем в средней школе №22 в Перми. По информации ведомства, в текущем году подобных случаев в данной школе не зарегистрировано.
Ранее издание URA.ru со ссылкой на мать одного из школьников рассказывало, что коклюш был выявлен сразу у нескольких учащихся. По информации СМИ, в конце декабря якобы был инфицирован один из мальчиков, а его родители не предупредили родителей других школьников об этом.
В случае выявления зараженных коклюшем в школах региональный Роспотребнадзор организует и проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий. При получении экстренного извещения специалисты ведомства в течение суток проводят эпидемиологическое расследование в образовательных организациях, чтобы установить источник возбудителя инфекции, а также уточнить границы очага и круг контактных лиц. Также Роспотребнадзор контролирует проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.
Источниками инфекции являются больные дети и взрослые, а также здоровые бактерионосители. Передача возбудителя коклюша осуществляется воздушно-капельным путем посредством капель слизи, выделяемых больным во время усиленного вдоха. Основным средством защиты от заболевания является вакцинация. Прививка от заболевания проводится детям до одного года, затем следует ревакцинация в полтора года. Для поддержания иммунитета в возрасте старше шести лет можно провести возрастную ревакцинацию.