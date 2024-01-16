В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о случаях коклюша в пермской школе

Ранее издание URA.ru со ссылкой на мать одного из школьников рассказывало, что коклюш был выявлен сразу у нескольких учащихся. По информации СМИ, в конце декабря якобы был инфицирован один из мальчиков, а его родители не предупредили родителей других школьников об этом.