properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

В Роспотребнадзоре рассказали, правда ли в пермской школе обнаружен коклюш

В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о случаях коклюша в пермской школе

16 января 2024, 10:23
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре рассказали, правда ли в пермской школе обнаружен коклюш

Для профилактики и защиты от заболевания рекомендуется провести вакцинацию в раннем возрасте.
Сюжет
Школа

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю прокомментировали информацию о случаях заболевания коклюшем в средней школе №22 в Перми. По информации ведомства, в текущем году подобных случаев в данной школе не зарегистрировано.

Ранее издание URA.ru со ссылкой на мать одного из школьников рассказывало, что коклюш был выявлен сразу у нескольких учащихся. По информации СМИ, в конце декабря якобы был инфицирован один из мальчиков, а его родители не предупредили родителей других школьников об этом.

В случае выявления зараженных коклюшем в школах региональный Роспотребнадзор организует и проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий. При получении экстренного извещения специалисты ведомства в течение суток проводят эпидемиологическое расследование в образовательных организациях, чтобы установить источник возбудителя инфекции, а также уточнить границы очага и круг контактных лиц. Также Роспотребнадзор контролирует проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.

Источниками инфекции являются больные дети и взрослые, а также здоровые бактерионосители. Передача возбудителя коклюша осуществляется воздушно-капельным путем посредством капель слизи, выделяемых больным во время усиленного вдоха. Основным средством защиты от заболевания является вакцинация. Прививка от заболевания проводится детям до одного года, затем следует ревакцинация в полтора года. Для поддержания иммунитета в возрасте старше шести лет можно провести возрастную ревакцинацию.

Читайте также:
Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Прикамье остановился на уровне прошлой неделиМикоплазменная инфекция выявлена в России. Стоит ли бояться новой эпидемии в ПрикамьеПодъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае продолжается
#Здоровье#Общество#Пермь#Школа#Роспотребнадзор#Коклюш
Подпишитесь
В ПГНИУ назвали очередным фейком информацию о закрытии Соликамского пединститута
Сегодня, 09:39
Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится до 630 тысяч рублей
Сегодня, 10:54
Начальником департамента ЖКХ Перми станет чиновник из Орджоникидзевского района
Сегодня, 09:39
В Барде возбудили уголовное дело из-за вырубки леса в природном заказнике
Сегодня, 08:00
«Мотив отсутствует, корысти нет». Зампред правительства Прикамья не признает вину
Сегодня, 07:55