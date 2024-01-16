В Соликамске простятся с убитым на СВО мужчиной

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Во время проведения СВО погиб 27-летний житель Соликамска Дмитрий Чуклинов. Сегодня он мог бы отпраздновать свой день рождения, ведь мужчина родился 16 января 1996 года. Дата гибели Дмитрия не раскрывается.
Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, молодой человек после окончания школы закончил ПТУ №73. Затем работал на предприятиях Соликамска. Прощание с военнослужащим состоится завтра, 17 января, в 12:00 в ДК завода «Урал», власти выражают свои соболезнования родственникам погибшего.