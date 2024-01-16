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Published Сегодня, 12:37

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Updated Сегодня, 12:39

В среду 17 января в Соликамске простятся с 27-летним погибшим на СВО мужчиной

В Соликамске простятся с убитым на СВО мужчиной

16 января 2024, 12:37
Фото: пресс-служба администрации Соликамского городского округа

В среду 17 января в Соликамске простятся с 27-летним погибшим на СВО мужчиной

Церемония состоится завтра.

Во время проведения СВО погиб 27-летний житель Соликамска Дмитрий Чуклинов. Сегодня он мог бы отпраздновать свой день рождения, ведь мужчина родился 16 января 1996 года. Дата гибели Дмитрия не раскрывается.

Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, молодой человек после окончания школы закончил ПТУ №73. Затем работал на предприятиях Соликамска. Прощание с военнослужащим состоится завтра, 17 января, в 12:00 в ДК завода «Урал», власти выражают свои соболезнования родственникам погибшего.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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