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Власти Прикамья получат доступ к информации частных систем видеонаблюдения

Власти Прикамья получат доступ к информации частных систем видеонаблюдения

16 января 2024, 05:20
Фото: 1MI
Определять, какие камеры будут подключены к Единой системе видеонаблюдения Пермского края будет оперштаб.

В Пермском крае указом губернатора введен порядок подключения систем видеонаблюдения физических и юридических лиц к Единой системе видеонаблюдения Пермского края. Первыми внимание на новый документ обратили в ИА «Текст»

Какие именно камеры будут подключаться к системе, определит региональный оперштаб. Как отмечают авторы указа, предпринятые меры необходимы в целях усиления общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Пермского края.

На данный момент к Единой региональной системе видеонаблюдения подключены более 2 тыс. камер. Данные в систему передают камеры, установленные на дорогах, остановках общественного транспорта, автовокзалах, МФЦ, больницах, школах и миграционных центрах. В ближайшее время планируется подключить камеры на стройках крупных объектов — для контроля за ходом работ. Система позволяет анализировать видеопоток — распознавать людей, осуществлять их поиск.

Летом прошлого года озвучивались планы до конца 2024 года во всех парках и скверах Перми установить камеры видеонаблюдения.

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#Общество#Пермь#Безопасность#Видеонаблюдение#Указ
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