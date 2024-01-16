Власти Прикамья получат доступ к информации частных систем видеонаблюдения

На данный момент к Единой региональной системе видеонаблюдения подключены более 2 тыс. камер. Данные в систему передают камеры, установленные на дорогах, остановках общественного транспорта, автовокзалах, МФЦ, больницах, школах и миграционных центрах. В ближайшее время планируется подключить камеры на стройках крупных объектов — для контроля за ходом работ. Система позволяет анализировать видеопоток — распознавать людей, осуществлять их поиск.