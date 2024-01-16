Власти Прикамья получат доступ к информации частных систем видеонаблюдения

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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В Пермском крае указом губернатора введен порядок подключения систем видеонаблюдения физических и юридических лиц к Единой системе видеонаблюдения Пермского края. Первыми внимание на новый документ обратили в ИА «Текст»
Какие именно камеры будут подключаться к системе, определит региональный оперштаб. Как отмечают авторы указа, предпринятые меры необходимы в целях усиления общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Пермского края.
На данный момент к Единой региональной системе видеонаблюдения подключены более 2 тыс. камер. Данные в систему передают камеры, установленные на дорогах, остановках общественного транспорта, автовокзалах, МФЦ, больницах, школах и миграционных центрах. В ближайшее время планируется подключить камеры на стройках крупных объектов — для контроля за ходом работ. Система позволяет анализировать видеопоток — распознавать людей, осуществлять их поиск.
Летом прошлого года озвучивались планы до конца 2024 года во всех парках и скверах Перми установить камеры видеонаблюдения.