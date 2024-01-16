Власти выдали разрешение на возведение строительного гипермаркета в микрорайоне Ива

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Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на возведение строительного гипермаркета в Перми. Магазин казанской сети «Мегастрой» появится по ул. Уинская, 72 в микрорайоне Ива на участке более 5 га, обратил внимание Business Class. Согласно реестру разрешений, документ получен 13 октября прошлого года компанией ООО «Ива-Инвест».
Поначалу в Мотовилихинском районе планировалось построить второй гипермаркет французской сети «Леруа Мерлен». Однако затем, в октябре, приоритетный инвестиционный проект по строительству был скорректирован, так как весной французская сеть передала бизнес российским топ-менеджерам. После этого название объекта поменялось на «ТЦ DIY „Мегастрой“ и магазин садовой мебели».
Инвестором проекта стало ООО «Мегастрой-П», оно планирует вложить в проект 1,3 млрд рублей. Учредителями данного юрлица являются учредители компании «Ива-Инвест». Разрешение на строительство гипермаркета действительно до 13 февраля 2025 года. Как сообщили изданию в региональном Минимущества, другие разрешения на возведение объекта на Уинской, 72 отсутствуют.