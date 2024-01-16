Власти выдали разрешение на возведение строительного гипермаркета в микрорайоне Ива

Поначалу в Мотовилихинском районе планировалось построить второй гипермаркет французской сети «Леруа Мерлен». Однако затем, в октябре, приоритетный инвестиционный проект по строительству был скорректирован, так как весной французская сеть передала бизнес российским топ-менеджерам. После этого название объекта поменялось на «ТЦ DIY „Мегастрой“ и магазин садовой мебели».