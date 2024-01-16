Впервые сотрудница «Азота» награждена почетным знаком «Отличник качества»

Обладательница награды работает на «Азоте» с 2008 года и на протяжении всего времени принимает активное участие в освоении и внедрении в производство новых программных информационных разработок (на базе 1С: Клевер, Е ЛИМС), прогрессивных методов лабораторного контроля, проводит эффективную работу в сфере повышения качества выполнения верификации поступающего сырья, материалов, занимается мониторингом качества выпускаемой продукции.