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Updated Сегодня, 12:04

Впервые сотрудница «Азота» награждена почетным знаком «Отличник качества»

Впервые сотрудница «Азота» награждена почетным знаком «Отличник качества»

16 января 2024, 12:02
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“»
Данный знак является персональной наградой конкурса программы «100 лучших товаров России».

Сотрудник филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“» впервые получил награду «Отличник качества». Ею удостоена Жанна Янкина, главный специалист группы отгрузки готовой продукции отдела технического контроля.

Знак «Отличник качества» — персональная награда конкурса программы «100 лучших товаров России». Она присваивается раз в год одному сотруднику предприятия–финалиста федерального этапа конкурса. Для ее получения нужно осуществлять мероприятия по повышению качества продукции, совершенствовать рабочий процесс, вносить значимый вклад в проекты по снижению дефектности производства продукции, обеспечивать высокие результаты труда.

Обладательница награды работает на «Азоте» с 2008 года и на протяжении всего времени принимает активное участие в освоении и внедрении в производство новых программных информационных разработок (на базе 1С: Клевер, Е ЛИМС), прогрессивных методов лабораторного контроля, проводит эффективную работу в сфере повышения качества выполнения верификации поступающего сырья, материалов, занимается мониторингом качества выпускаемой продукции.

Ольга Миллер, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по качеству:

— В конце прошлого года по итогам конкурса «100 лучших товаров России» «Азот» был отмечен дипломами, один из видов нашей продукции стал лауреатом, еще два вида продукции — дипломантами. Таких результатов удалось достичь благодаря работе высококлассных специалистов, которыми мы гордимся. Одним из этих специалистов и является Жанна Янкина.
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