Впервые сотрудница «Азота» награждена почетным знаком «Отличник качества»

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Сотрудник филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“» впервые получил награду «Отличник качества». Ею удостоена Жанна Янкина, главный специалист группы отгрузки готовой продукции отдела технического контроля.
Знак «Отличник качества» — персональная награда конкурса программы «100 лучших товаров России». Она присваивается раз в год одному сотруднику предприятия–финалиста федерального этапа конкурса. Для ее получения нужно осуществлять мероприятия по повышению качества продукции, совершенствовать рабочий процесс, вносить значимый вклад в проекты по снижению дефектности производства продукции, обеспечивать высокие результаты труда.
Обладательница награды работает на «Азоте» с 2008 года и на протяжении всего времени принимает активное участие в освоении и внедрении в производство новых программных информационных разработок (на базе 1С: Клевер, Е ЛИМС), прогрессивных методов лабораторного контроля, проводит эффективную работу в сфере повышения качества выполнения верификации поступающего сырья, материалов, занимается мониторингом качества выпускаемой продукции.
Ольга Миллер, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по качеству:
— В конце прошлого года по итогам конкурса «100 лучших товаров России» «Азот» был отмечен дипломами, один из видов нашей продукции стал лауреатом, еще два вида продукции — дипломантами. Таких результатов удалось достичь благодаря работе высококлассных специалистов, которыми мы гордимся. Одним из этих специалистов и является Жанна Янкина.