Здание администрации музея «Хохловка» в Прикамье разберут по бревнам

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Административное здание музея «Хохловка» в Прикамье разберут по бревнам. Сооружение архитектурно-этнографического музея разберут и заново соберут с целью замены непригодных бревен и пиломатериала. Кроме того, будет укреплен фундамент помещений и фасада, осуществлены сантехнические и электромонтажные работы. Информация об этом появилась на официальной странице музея во ВКонтакте.
Согласно представленному проекту, в восстановленном здании будут размещены вестибюль, методический кабинет, помещение охраны, серверная, гардеробная, помещение для отдыха персонала, санузел для персонала, помещение хранения фондов, кабинет заведующего музеем, помещение для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, обеденные залы.
Капитальный ремонт музея выполняет ООО «Союз ПС». Срок сдачи проекта назначен на конец 2024 года.