Здание администрации музея «Хохловка» в Прикамье разберут по бревнам

Административное здание музея «Хохловка» в Прикамье разберут по бревнам. Сооружение архитектурно-этнографического музея разберут и заново соберут с целью замены непригодных бревен и пиломатериала. Кроме того, будет укреплен фундамент помещений и фасада, осуществлены сантехнические и электромонтажные работы. Информация об этом появилась на официальной странице музея во ВКонтакте.