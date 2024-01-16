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Здание администрации музея «Хохловка» в Прикамье разберут по бревнам

Здание администрации музея «Хохловка» в Прикамье разберут по бревнам

16 января 2024, 06:04
Работы по капитальному ремонту сооружения планируют закончить к концу 2024 года.

Административное здание музея «Хохловка» в Прикамье разберут по бревнам. Сооружение архитектурно-этнографического музея разберут и заново соберут с целью замены непригодных бревен и пиломатериала. Кроме того, будет укреплен фундамент помещений и фасада, осуществлены сантехнические и электромонтажные работы. Информация об этом появилась на официальной странице музея во ВКонтакте.

Фото: Музей «Хохловка» во ВКонтакте

Согласно представленному проекту, в восстановленном здании будут размещены вестибюль, методический кабинет, помещение охраны, серверная, гардеробная, помещение для отдыха персонала, санузел для персонала, помещение хранения фондов, кабинет заведующего музеем, помещение для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, обеденные залы.

Капитальный ремонт музея выполняет ООО «Союз ПС». Срок сдачи проекта назначен на конец 2024 года.

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