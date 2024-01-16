Жительница Нытвы ударила «розочкой» в лицо знакомого

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В Нытве завершилось расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы. Она нанесла рану знакомому разбитой бутылкой, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В январе прошлого года ночью нытвенка отдыхала в одном из ночных клубов Нытвы в компании родственницы и ее молодого человека. Во время распития спиртных напитков между 34-летней женщиной и 27-летним молодым человеком произошла ссора, переросшая в драку на улице. Женщина схватила с бетонного бордюра стеклянную бутылку, разбила ее и острым краем нанесла удар в лицо своему обидчику. В результате мужчина с рвано-ушибленной раной обратился за медицинской помощью.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.