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Жительница Нытвы ударила «розочкой» в лицо знакомого

Жительница Нытвы ударила «розочкой» в лицо знакомого

16 января 2024, 04:50
Фото: 1MI
Мужчина получил рвано-ушибленную рану.

В Нытве завершилось расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы. Она нанесла рану знакомому разбитой бутылкой, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В январе прошлого года ночью нытвенка отдыхала в одном из ночных клубов Нытвы в компании родственницы и ее молодого человека. Во время распития спиртных напитков между 34-летней женщиной и 27-летним молодым человеком произошла ссора, переросшая в драку на улице. Женщина схватила с бетонного бордюра стеклянную бутылку, разбила ее и острым краем нанесла удар в лицо своему обидчику. В результате мужчина с рвано-ушибленной раной обратился за медицинской помощью.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Общество#Криминал#Нытва
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