Жительница Нытвы ударила «розочкой» в лицо знакомого

В январе прошлого года ночью нытвенка отдыхала в одном из ночных клубов Нытвы в компании родственницы и ее молодого человека. Во время распития спиртных напитков между 34-летней женщиной и 27-летним молодым человеком произошла ссора, переросшая в драку на улице. Женщина схватила с бетонного бордюра стеклянную бутылку, разбила ее и острым краем нанесла удар в лицо своему обидчику. В результате мужчина с рвано-ушибленной раной обратился за медицинской помощью.