Жительница Осы чудом не зарезала собственного мужа в ходе ссоры

В минувшую субботу, 13 января, между обвиняемой и её супругом, находившимися в компании знакомых, на бытовой почве произошла ссора. Во время конфликта обвиняемая нанесла супругу ножевое ранение в область сердца. Мужчина остался жив потому, что очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы, после чего пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.