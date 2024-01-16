Жительница Осы чудом не зарезала собственного мужа в ходе ссоры

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
36-летняя жительница Осы едва не убила ножом собственного мужа. Сейчас женщина заключена под стражу, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
В минувшую субботу, 13 января, между обвиняемой и её супругом, находившимися в компании знакомых, на бытовой почве произошла ссора. Во время конфликта обвиняемая нанесла супругу ножевое ранение в область сердца. Мужчина остался жив потому, что очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы, после чего пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.
Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие продолжается.