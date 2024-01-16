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Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Жительница Осы чудом не зарезала собственного мужа в ходе ссоры

Жительница Осы чудом не зарезала собственного мужа в ходе ссоры

16 января 2024, 14:58
Фото: 1MI
Жизнь мужчины помогла сохранить своевременно оказанная медицинская помощь.

36-летняя жительница Осы едва не убила ножом собственного мужа. Сейчас женщина заключена под стражу, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В минувшую субботу, 13 января, между обвиняемой и её супругом, находившимися в компании знакомых, на бытовой почве произошла ссора. Во время конфликта обвиняемая нанесла супругу ножевое ранение в область сердца. Мужчина остался жив потому, что очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы, после чего пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие продолжается.

#Происшествия#Криминал#Убийство#Оса#Попытка убийства
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