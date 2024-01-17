Арбитражного управляющего в Перми судят за мошенничество на 87 млн рублей

Как говорится в определении арбитражного суда об отстранении конкурсного управляющего от ведения дел, «конкурсным управляющим не проведен анализ выбытия активов в виде возможной недвижимости и права бессрочного пользования земельным

участком общей площадью 13563 кв. м, расположенным по ул. Строителей, 12 в Перми». Кроме того, в материалах арбитражного дела говорится, что конкурсным управляющим не были представлены пояснения относительно наличия у должника имущества в виде имущественных прав к ООО «Суксунский самовар» в сумме более 11,48 млн рублей, в обоснование наличие которого суду представлены договор цессии от августа 2008 года между должником и ИП Шило, а также договор поставки ИП Шило. На основании указанных документов ИП Шило было инициировано судебное разбирательство в арбитражном суду в рамках дела о взыскании задолженности.