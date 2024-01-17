Арбитражного управляющего в Перми судят за мошенничество на 87 млн рублей

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Судья Ленинского районного суда Наталья Гонштейн 16 февраля вынесет судебное решение по делу о хищении во время процедуры банкротства 87 млн рублей. Обвинение следствие ГСУ МВД по Пермскому краю предъявило двум фигурантам — бизнесмен Сергей Шило обвиняется в двух эпизодах легализации денежных средств и в мошенничестве. Арбитражный управляющий Сергей Волков — только в мошенничестве.
Вчера, 16 января, Волков и Шило в последнем слове заявили о том, что не согласны с предъявленным обвинением и вину не признают в полном объеме. Ранее в прениях стало известно, что уголовное преследование по нереабилитирующим обстоятельствам в отношении Волкова может быть прекращено за истечением срока давности. Для бизнесмена Сергея Шило гособвинитель Ольга Барбалат попросила наказание в виде реального срока в колонии.
Как считает следствие, между участниками дела был сговор, по которому в начале прошлого десятилетия по заниженной цене был продан участок под застройку у пермского ипподрома. Волков в рамках процедуры банкротства не предпринял никаких действий, в результате чего права на недвижимость по заниженной цене получил Шило, то есть по сути земля оказалась у аффилированного «Компании СБМ» лицу. Впоследствии участок был реализован стороннему покупателю уже по коммерческой цене, что нанесло кредиторам значительный ущерб.
Как известно из материалов дела о банкротстве ООО «Компания СБМ» в феврале 2010 года было признано несостоятельным. Волков был назначен конкурсным управляющим. Кредиторами компании стали Сбербанк России, ООО «Керамэкс», ООО «Бета», Пермская Торгово-промышленная палата, ООО «Независимая консалтинговая компания», ООО «РосТрейд», ООО «МТМ-Ресурс» и ряд физических лиц. Сейчас ПАО «Сбербанк», «Компания СБМ», а также власти Перми в лице Департамента земельных отношений признаны потерпевшими по уголовному делу о хищении 87 млн рублей, следует из материалов дела.
Известно, что в 2012 году Волков был отстранен от ведения процедуры банкротства «Компании СБМ». Инициатором этого стал Сбербанк, чьи представители в деле о банкротстве усмотрели нарушения в действиях арбитражного управляющего. Как указывается в материалах арбитражного дела, «кредитор полагал, что имеются основания для отстранения конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей, конкурсным управляющим ненадлежащим образом проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности должника». Тогда же были выявлены признаки фиктивного и преднамеренного банкротства, выявление подозрительных сделок и имущества должника, также был установлен факт, что реализация имущества в ходе конкурсного производства была произведена аффилированному лицу при отсутствии согласия собрания кредиторов.
Как говорится в определении арбитражного суда об отстранении конкурсного управляющего от ведения дел, «конкурсным управляющим не проведен анализ выбытия активов в виде возможной недвижимости и права бессрочного пользования земельным
участком общей площадью 13563 кв. м, расположенным по ул. Строителей, 12 в Перми». Кроме того, в материалах арбитражного дела говорится, что конкурсным управляющим не были представлены пояснения относительно наличия у должника имущества в виде имущественных прав к ООО «Суксунский самовар» в сумме более 11,48 млн рублей, в обоснование наличие которого суду представлены договор цессии от августа 2008 года между должником и ИП Шило, а также договор поставки ИП Шило. На основании указанных документов ИП Шило было инициировано судебное разбирательство в арбитражном суду в рамках дела о взыскании задолженности.
Из решений судов общей юрисдикции, связанных с уголовным делом о хищении 87 млн рублей во время процедуры банкротства, из материалов было выделено в отдельное производство еще одно уголовное дело и приостановлено в связи с розыском лица. Речь идет о совладельце «Компании СБМ» Спиридонове, находящемся сейчас в международном розыске и предположительно скрывающемся на Кипре.
Компания СБМ была зарегистрирована в Перми в 1999 году, ее владельцами были Алексей Спиридонов и его сын Юрий Спиридонов, а также Яна Полуян. По ЕГРЮЛ основным видом деятельности предприятия был торговля. До введения процедуры банкротства в 2007 году по данным «СПАРК-Интерфакс» оборотные активы предприятия превышали 600 млн рублей. На 2009 год активы должника составляли 135,4 млн рублей, в том числе стоимость объектов незавершенного строительства составляла более 100 млн рублей.