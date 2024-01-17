Аварийно севший вертолет повредил линию электропередач в Брянской области

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В результате нештатной посадки вертолета на участке автодороги М-3 «Украина» в Брянской области, повреждена линия электропередач, обеспечивающая электроснабжение четырех районов. Об этом информировал губернатор Брянской области Александр Богомаз, пишет 360tv.ru.
В результате инцидента никто не пострадал, однако жители Севского, Суземского, Брасовского и Комаричского районов остались без электричества.
Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» подключили абонентов Брасовского и Комаричского районов к резервным источникам энергии, чтобы обеспечить их электричеством. В ближайшее время будет восстановлено электроснабжение для жителей остальных населенных пунктов.
По данным Telegram-канала Mash, в результате аварийной посадки в Брянской области пострадавших нет. На борту вертолета Ми-8 находились командир экипажа, второй пилот и бортмеханик.