Аварийно севший вертолет повредил линию электропередач в Брянской области

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» подключили абонентов Брасовского и Комаричского районов к резервным источникам энергии, чтобы обеспечить их электричеством. В ближайшее время будет восстановлено электроснабжение для жителей остальных населенных пунктов.