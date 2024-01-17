Двое рядовых штурмовой роты из Краснокамского округа убиты на СВО

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Краснокамске завтра, 18 января, в 13:30 простятся с убитыми в ходе СВО рядовыми штурмовой роты Виктором Смирновым и Евгением Пегашовым. Мужчинам было по 59 лет каждому, они 1964 года рождения, рассказали в пресс-службе администрации городского округа в социальной сети «ВКонтакте».
СВО началась 24 февраля 2022 года. Информацию о погибших российских военнослужащих публикуют пресс-службы властей в социальных сетях и администрации образовательных учреждений, в которых те учились.