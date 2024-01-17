Двое рядовых штурмовой роты из Краснокамского округа убиты на СВО

В Краснокамске завтра, 18 января, в 13:30 простятся с убитыми в ходе СВО рядовыми штурмовой роты Виктором Смирновым и Евгением Пегашовым. Мужчинам было по 59 лет каждому, они 1964 года рождения, рассказали в пресс-службе администрации городского округа в социальной сети «ВКонтакте».