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Updated Сегодня, 13:01

На СВО погибли двое 59-летний военнослужащих из Краснокамского округа

Двое рядовых штурмовой роты из Краснокамского округа убиты на СВО

17 января 2024, 10:28
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Краснокамского городского округа

На СВО погибли двое 59-летний военнослужащих из Краснокамского округа

Подробности гибели властями не уточняются.

В Краснокамске завтра, 18 января, в 13:30 простятся с убитыми в ходе СВО рядовыми штурмовой роты Виктором Смирновым и Евгением Пегашовым. Мужчинам было по 59 лет каждому, они 1964 года рождения, рассказали в пресс-службе администрации городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

СВО началась 24 февраля 2022 года. Информацию о погибших российских военнослужащих публикуют пресс-службы властей в социальных сетях и администрации образовательных учреждений, в которых те учились.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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