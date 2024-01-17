properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Капитана пермского БК «Парма» вызвали в сборную России

Капитана пермского БК «Парма» вызвали в сборную России

17 января 2024, 10:18
Фото: vk.com/parmabasket
Сборы проведут в Химках.
Сюжет
Парма

Капитан пермского БК «Парма» Александр Платунов вошел в расширенный состав национальной команды для участия в сборах, сообщает клуб в социальных сетях. Главный тренер сборной РФ по баскетболу Зоран Лукич вызвал 24 игрока на основной сбор, который состоится с 17 по 25 февраля в Химках.

В рамках сбора будет проведен товарищеский матч. Точной даты игры еще нет.

При этом в 2023 году ФИБА решила не допускать национальную команду до участия в предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Зоран Лукич отметил, что он расстроен таким решением, однако ничего не остается — нужно готовиться дальше.

Читайте также:
Врач молодежной команды «Парма-М» спас мужчину на борту самолета«Парма» побеждает в Казахстане местную «Астану»«Парма» проиграла в матче с «Динамо», но прошла в четвертьфинал Winline Кубка России
#Пермь#Парма#Баскетбол
Подпишитесь
Сын пермского миллиардера потерял 30 млн рублей, доверившись брокерам
Сегодня, 09:42
Стало известно, когда в Добрянском округе откроется парк ледопадов
Сегодня, 10:40
В самолете над Пермью началась паника из-за того, что судно час не совершало посадку
Сегодня, 10:34
В школу №42 Перми второй день подряд поступают анонимные сообщения о минировании
Сегодня, 10:08
Мэр предупреждает пермяков о мошенниках, которые пишут от его имени
Сегодня, 08:50