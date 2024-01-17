Капитана пермского БК «Парма» вызвали в сборную России

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Капитан пермского БК «Парма» Александр Платунов вошел в расширенный состав национальной команды для участия в сборах, сообщает клуб в социальных сетях. Главный тренер сборной РФ по баскетболу Зоран Лукич вызвал 24 игрока на основной сбор, который состоится с 17 по 25 февраля в Химках.
В рамках сбора будет проведен товарищеский матч. Точной даты игры еще нет.
При этом в 2023 году ФИБА решила не допускать национальную команду до участия в предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Зоран Лукич отметил, что он расстроен таким решением, однако ничего не остается — нужно готовиться дальше.