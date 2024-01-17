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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:21

В Верещагино женщина разгромила супермаркет

Кусала торты и разбивала бутылки. В Прикамье женщина разгромила супермаркет

17 января 2024, 05:04
Фото: vk.com/public66538013

В Верещагино женщина разгромила супермаркет

Полицейские передали преступницу медикам после задержания.

В Верещагино женщина разгромила супермаркет. По данным, Telegram-канала «Baza», неизвестная приходила в магазин два раза. В первый раз она украла мороженое и скинула несколько товаров с полки. Спустя два часа она вернулась, но ущерб от ее действий уже был больше: она устроила погром, кусала торты и пила коктейли.

Издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевой полиции сообщает, что женщину задержали полицейские — ее передали медработникам.

Местные жители в сообществе «Life in Верещагино!» пишут, что супермаркет находится недалеко от учебных учреждений. Одна из женщин утверждает, что знает преступницу — у нее якобы есть проблемы с психикой.

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#Мвд#Пермь#Полиция#Верещагино
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