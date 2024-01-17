Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля

Каждый год материнский капитал индексируется на уровень фактической инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, к концу 2024 года инфляция составит 7,5%. Таким образом, сумма материнского капитала для первого ребенка увеличится с 586,9 тысяч рублей до 631 тысяч рублей. За рождение второго ребенка родители получат 834 тысячи рублей вместо предыдущих 775,6 тысяч рублей. Если выплата уже была произведена за первого ребенка, то после рождения второго можно рассчитывать на доплату в размере 203 тысяч рублей, вместо прежних 188,6 тысяч рублей.