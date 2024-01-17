Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Экономист Людмила Голощапова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какую сумму смогут получить новые родители в этом году.
Каждый год материнский капитал индексируется на уровень фактической инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, к концу 2024 года инфляция составит 7,5%. Таким образом, сумма материнского капитала для первого ребенка увеличится с 586,9 тысяч рублей до 631 тысяч рублей. За рождение второго ребенка родители получат 834 тысячи рублей вместо предыдущих 775,6 тысяч рублей. Если выплата уже была произведена за первого ребенка, то после рождения второго можно рассчитывать на доплату в размере 203 тысяч рублей, вместо прежних 188,6 тысяч рублей.
Индексация материнского капитала происходит независимо от даты выдачи сертификата. Таким образом, семьи, которые до 1 февраля 2024 года не успели полностью использовать материнский капитал, будут иметь право на более высокую сумму социальной поддержки. Если часть капитала уже была потрачена, то его остаток будет проиндексирован на 7,5%.
Информацию о неизрасходованном материнском капитале всегда можно узнать на портале «Госуслуги».