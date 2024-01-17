Мэр предупреждает пермяков о мошенниках, которые пишут от его имени

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Мошенники продолжают писать жителям Пермского края от имени главы Перми Эдуарда Соснина. В пример глава города привел одно из сообщений. Если в прошлый раз от имени мэра писали в Telegram, то сейчас сообщения начали приходить и в других мессенджерах.
Соснин призывает игнорировать подобные сообщения, не передавать персональные данные, не переводить деньги.
Подобную схему мошенники используют не в первый раз. При этом они и раньше использовали имя Соснина. В некоторых сообщениях злоумышленники пугают собеседников звонком из ФСБ, чтобы жертвы потеряли бдительность.