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Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Мэр Перми Эдуард Соснин пожаловался на мошенников, использующих его имя

Мэр предупреждает пермяков о мошенниках, которые пишут от его имени

17 января 2024, 08:50
Фото: соцсети мэра

Мэр Перми Эдуард Соснин пожаловался на мошенников, использующих его имя

Злоумышленники активно используют эту схему с прошлого года.

Мошенники продолжают писать жителям Пермского края от имени главы Перми Эдуарда Соснина. В пример глава города привел одно из сообщений. Если в прошлый раз от имени мэра писали в Telegram, то сейчас сообщения начали приходить и в других мессенджерах.

Соснин призывает игнорировать подобные сообщения, не передавать персональные данные, не переводить деньги.

Фото: соцсети мэра

Подобную схему мошенники используют не в первый раз. При этом они и раньше использовали имя Соснина. В некоторых сообщениях злоумышленники пугают собеседников звонком из ФСБ, чтобы жертвы потеряли бдительность.

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