На блогера из Куеды Аяза Шабутдинова написали еще семь заявлений в полицию

Один из заявителей — 41-летний мужчина. Он отметил, что был обманут еще пять с половиной лет назад, но заявление решил написать только сейчас. Мужчина потратил на курсы Шабутдинова 180 тыс. рублей, однако никаких изменений в жизни не произошло. Сумму примерно такого же размера потеряла в 2022 году 26-летняя женщина. Остальные пострадавшие заплатили за курсы по 300 тыс. рублей. При этом Baza не пишет, предпринимали ли какие-то действия пострадавшие для того, чтобы добиться успеха.