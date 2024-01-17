На блогера из Куеды Аяза Шабутдинова написали еще семь заявлений в полицию

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
На блогера из Куеды Аяза Шабутдинова в полицию поступило еще семь заявлений, сообщает Telegram-канала Baza. Покупатели программ бизнес-тренера утверждают, что их обманули — они не увидели результатов.
Один из заявителей — 41-летний мужчина. Он отметил, что был обманут еще пять с половиной лет назад, но заявление решил написать только сейчас. Мужчина потратил на курсы Шабутдинова 180 тыс. рублей, однако никаких изменений в жизни не произошло. Сумму примерно такого же размера потеряла в 2022 году 26-летняя женщина. Остальные пострадавшие заплатили за курсы по 300 тыс. рублей. При этом Baza не пишет, предпринимали ли какие-то действия пострадавшие для того, чтобы добиться успеха.
Сейчас предприниматель находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Сам Шабутдинов говорил, что уголовное дело стало для него неожиданностью, так как он вел бизнес законно.