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Вечером 16 января в ДТП на трассе Пермь — Березники погиб водитель «КамАЗа»

На дороге Пермь — Березники в ДТП у автозаправки погиб водитель «КамАЗа»

17 января 2024, 03:31
Фото: 1MI

Вечером 16 января в ДТП на трассе Пермь — Березники погиб водитель «КамАЗа»

На месте аварии работает полиция.
Сюжет
Дтп

На трассе Пермь — Березники вчера вечером, 16 января, произошло смертельное ДТП. Из предварительных данных следует, что авария случилась в 19:55 на 64 километре дороги. 32-летний водитель автомобиля «КамАЗ» при выезде с автозаправки не убедился в безопасности своих действий. Он не предоставил преимущество в движении лесовозу «КамАЗ», ехавшего со стороны Перми в направлении Березников.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля «КамАЗ», его личность устанавливается, передает пресс-служба Госавтоинспекции Прикамья. На месте аварии работают полицейские, выясняются все обстоятельства инцидента.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Гибдд
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