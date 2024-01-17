На дороге Пермь — Березники в ДТП у автозаправки погиб водитель «КамАЗа»

На трассе Пермь — Березники вчера вечером, 16 января, произошло смертельное ДТП. Из предварительных данных следует, что авария случилась в 19:55 на 64 километре дороги. 32-летний водитель автомобиля «КамАЗ» при выезде с автозаправки не убедился в безопасности своих действий. Он не предоставил преимущество в движении лесовозу «КамАЗ», ехавшего со стороны Перми в направлении Березников.