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На «Сибур-Химпроме» загорелась установка производства этилена и пропилена

На «Сибур-Химпроме» загорелась установка производства этилена и пропилена

17 января 2024, 13:46
Фото: Сибур-Химпром
Компания сообщает, что ситуация под контролем.

На территории предприятия АО «Сибур-Химпром» по улице Промышленная в Перми загорелась установка производства этилена и пропилена. Её тушат. К работе привлечены службы оперативного реагирования, сообщает пресс-служба предприятия.

Угрозы жизни и здоровью людей нет, сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных социальных сетях.

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#Происшествия#Сибур-химпром
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