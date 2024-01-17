На «Сибур-Химпроме» загорелась установка производства этилена и пропилена

Угрозы жизни и здоровью людей нет, сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных социальных сетях.