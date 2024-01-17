На «Сибур-Химпроме» загорелась установка производства этилена и пропилена

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
На территории предприятия АО «Сибур-Химпром» по улице Промышленная в Перми загорелась установка производства этилена и пропилена. Её тушат. К работе привлечены службы оперативного реагирования, сообщает пресс-служба предприятия.
Угрозы жизни и здоровью людей нет, сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных социальных сетях.
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