На улицах Кондратово в мороз почти раздетого мальчика подгоняли и пинали сверстники

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В деревне Кондратово Пермского края подростки издевались над сверстником. Мальчик бежал по улице в одном нижнем белье, а один из школьников его пинал. Видеозапись происходящего опубликована в телеграм-канале ЧП И ДТП | ПЕРМЬ.
Как сообщает 59.ru со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД, в отдел полиции по Пермскому району сообщения об инциденте не поступало, но оперативники самостоятельно начали проверку после того, как ролик появился в сети.