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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:37

На улицах Кондратово в мороз почти раздетого мальчика подгоняли и пинали сверстники

На улицах Кондратово в мороз почти раздетого мальчика подгоняли и пинали сверстники

17 января 2024, 12:35
Фото: Midjourney
На данный момент проводится проверка.

В деревне Кондратово Пермского края подростки издевались над сверстником. Мальчик бежал по улице в одном нижнем белье, а один из школьников его пинал. Видеозапись происходящего опубликована в телеграм-канале ЧП И ДТП | ПЕРМЬ.

Как сообщает 59.ru со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД, в отдел полиции по Пермскому району сообщения об инциденте не поступало, но оперативники самостоятельно начали проверку после того, как ролик появился в сети.

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#Пермский край#Хулиганы#Проверка#Прикамье#Кондратово#Деревня#Мальчик#Издевательства#Сверстники#Уличное насилие
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