Не успел замести следы. Житель Нытвы украл бочку весом в 666 кг

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Краснокамский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении неоднократно судимого жителя Нытвы. Мужчина обвиняется в совершении кражи.
В начале декабря прошлого года обвиняемый пришел на территорию СНТ около поселка Майский Краснокамского округа. Там он заметил зеленую металлическую бочку для воды, установленную на одном из участков. Мужчина вызвал кран-борт и увез бочку в пункт приема. Ему удалось выручить за украденное имущество весом ровно в 666 кг 15 тыс. рублей.
В пресс-службе суда говорят, что преступление было раскрыто по горячим следам, ведь хозяйка сада приезжала на участок зимой, поэтому сразу заметила пропажу и обратилась в полицию. Не успело следы от волочения бочки замести снегом, как вора уже поймали. Сейчас металлический объект вернули законной владелице. Уголовное дело в отношении злоумышленника начнут рассматривать 29 января.