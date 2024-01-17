Не успел замести следы. Житель Нытвы украл бочку весом в 666 кг

В начале декабря прошлого года обвиняемый пришел на территорию СНТ около поселка Майский Краснокамского округа. Там он заметил зеленую металлическую бочку для воды, установленную на одном из участков. Мужчина вызвал кран-борт и увез бочку в пункт приема. Ему удалось выручить за украденное имущество весом ровно в 666 кг 15 тыс. рублей.