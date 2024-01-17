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Житель Нытвы украл зеленую бочку весом в 666 кг

Не успел замести следы. Житель Нытвы украл бочку весом в 666 кг

17 января 2024, 03:00
Фото: fusionbrain.ai

Житель Нытвы украл зеленую бочку весом в 666 кг

Хозяйка бочки заметила пропажу по горячим следам.

Краснокамский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении неоднократно судимого жителя Нытвы. Мужчина обвиняется в совершении кражи.

В начале декабря прошлого года обвиняемый пришел на территорию СНТ около поселка Майский Краснокамского округа. Там он заметил зеленую металлическую бочку для воды, установленную на одном из участков. Мужчина вызвал кран-борт и увез бочку в пункт приема. Ему удалось выручить за украденное имущество весом ровно в 666 кг 15 тыс. рублей.

В пресс-службе суда говорят, что преступление было раскрыто по горячим следам, ведь хозяйка сада приезжала на участок зимой, поэтому сразу заметила пропажу и обратилась в полицию. Не успело следы от волочения бочки замести снегом, как вора уже поймали. Сейчас металлический объект вернули законной владелице. Уголовное дело в отношении злоумышленника начнут рассматривать 29 января.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Кража
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