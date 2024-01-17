Один человек погиб при крушении военного вертолета в Киргизии

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Один человек погиб и семь пострадали при аварии военного вертолета Ми-8 в Киргизии. Как сообщает 360tv.ru, вертолет разбился в Бишкеке.
Согласно предварительным данным, один человек погиб, а еще около семи получили ранения. Вертолет выполнял учебный полет и был вынужден совершить жесткую посадку, сообщила пресс-служба Минобороны Киргизии.
В настоящее время проводится расследование происшествия специальной комиссией. Она должна выяснить причины аварии. Катастрофа произошла около 11:00 возле села Достук на авиабазе Фрунзе-1.