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Один человек погиб при крушении военного вертолета в Киргизии

Один человек погиб при крушении военного вертолета в Киргизии

17 января 2024, 08:12
Фото: Midjourney
В результате крушения военного вертолета Ми-8 в Киргизии погиб один человек и еще семеро пострадали.

Один человек погиб и семь пострадали при аварии военного вертолета Ми-8 в Киргизии. Как сообщает 360tv.ru, вертолет разбился в Бишкеке.

Согласно предварительным данным, один человек погиб, а еще около семи получили ранения. Вертолет выполнял учебный полет и был вынужден совершить жесткую посадку, сообщила пресс-служба Минобороны Киргизии.

В настоящее время проводится расследование происшествия специальной комиссией. Она должна выяснить причины аварии. Катастрофа произошла около 11:00 возле села Достук на авиабазе Фрунзе-1.

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