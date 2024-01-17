Пермских водителей предупреждают о снежном накате и гололедице на улицах города

Пешеходам также следует быть более внимательными. Перед переходом проезжей части нужна остановка. Именно это сиюминутное действие обеспечит вам безопасность в большей степени. Именно в спокойном состоянии человек способен адекватно оценить дорожную обстановку. Не спешите на «зеленый», не торопитесь на нерегулируемом пешеходном переходе.