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Пермских водителей предупреждают о снежном накате и гололедице на улицах города

Пермских водителей предупреждают о снежном накате и гололедице на улицах города

17 января 2024, 05:31
Фото: 1MI
В Госавтоинспекции дают советы водителям и пешеходам.

В связи с потеплением, на дорогах Перми образовывается снежный накат и гололедица. Они создают проблемы как автомобилистам, так и пешеходам, предупреждают в ГИБДД.

В Госавтоинспекции дают советы водителям и пешеходам:

Отправляясь на автомобиле в гололед, будьте предельно внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

При движении необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию, и проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Водители, соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию до впереди идущего автомобиля. При таких температурных значениях, из-за скользкости довольно часто случаются цепные ДТП, когда автомобили собираются в так называемые паровозики.

Пешеходам также следует быть более внимательными. Перед переходом проезжей части нужна остановка. Именно это сиюминутное действие обеспечит вам безопасность в большей степени. Именно в спокойном состоянии человек способен адекватно оценить дорожную обстановку. Не спешите на «зеленый», не торопитесь на нерегулируемом пешеходном переходе.

#Происшествия#Общество#Пермь#Гибдд#Дорожное движение
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