Пермских водителей предупреждают о снежном накате и гололедице на улицах города

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В связи с потеплением, на дорогах Перми образовывается снежный накат и гололедица. Они создают проблемы как автомобилистам, так и пешеходам, предупреждают в ГИБДД.
В Госавтоинспекции дают советы водителям и пешеходам:
Отправляясь на автомобиле в гололед, будьте предельно внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.
При движении необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию, и проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.
Водители, соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию до впереди идущего автомобиля. При таких температурных значениях, из-за скользкости довольно часто случаются цепные ДТП, когда автомобили собираются в так называемые паровозики.
Пешеходам также следует быть более внимательными. Перед переходом проезжей части нужна остановка. Именно это сиюминутное действие обеспечит вам безопасность в большей степени. Именно в спокойном состоянии человек способен адекватно оценить дорожную обстановку. Не спешите на «зеленый», не торопитесь на нерегулируемом пешеходном переходе.