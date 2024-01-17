Пермяк лишился 700 тысяч рублей, позвонив по номеру из сообщения

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В Пермском крае 52-летний мужчина из деревни Нестюково лишился 700 тыс. рублей. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, потерпевшему на телефон пришло сообщение о проблемах с его аккаунтом на «Госуслугах». В сообщении был номер для связи.
Мужчина решил позвонить по этому номеру. Трубку взял человек, который представил сотрудником ФСБ. Он пояснил, что для обеспечения сохранности денег пермяк должен обновить единый номер лицевого счета. Кроме того, на мужчину якобы взяли кредит.
Потерпевший поверил этой истории и начал действовать по указаниям мошенников. Он сам взял кредит и перевел 700 тыс. рублей на счет, который якобы безопасен. Сейчас возбуждено уголовное дело, которое расследуется.
В полиции призывают пермяков не совершать финансовые операции по инструкциям, которые получены от неизвестных людей во время разговоров или в ходе переписок.