Пермяк лишился 700 тысяч рублей, позвонив по номеру из сообщения

В Пермском крае 52-летний мужчина из деревни Нестюково лишился 700 тыс. рублей. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, потерпевшему на телефон пришло сообщение о проблемах с его аккаунтом на «Госуслугах». В сообщении был номер для связи.